Çemişgezek'te öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

Bazı kuralları da uygulamalı olarak gösteren ekipler, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağladı.

Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanma ve yaya geçidi gibi çeşitli konular anlatıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Belediye Sinema Salonu’nda etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.