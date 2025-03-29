Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de fahiş fiyat denetiminde 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı

        Tunceli'de ekiplerce yapılan fahiş fiyat denetiminde, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de fahiş fiyat denetiminde 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı
        ABONE OL

        Tunceli’de ekiplerce yapılan fahiş fiyat denetiminde, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla kasap, manav, fırın, yufkacı, zincir market, berber, çay ocağı, pastane, kafe ve lokantalarda denetim yaptı.

        Fahiş fiyat, yanıltıcı etiket, raf ve kasa fiyatı ve tarifeleri kontrol eden ekipler, incelenen 106 firmadan 15'ine idari yaptırım uyguladı.

        ​​​​​​​Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Çemişgezek'te evlenecek gençlere bazı konularda ekonomik destek sağlanacak
        Çemişgezek'te evlenecek gençlere bazı konularda ekonomik destek sağlanacak
        Çemişgezek Belediyesine ait feribotlar bayramın ilk günü ücretsiz olacak
        Çemişgezek Belediyesine ait feribotlar bayramın ilk günü ücretsiz olacak
        Çemişgezek'te ekipler bahar temizliği çalışmalarına başladı
        Çemişgezek'te ekipler bahar temizliği çalışmalarına başladı
        Tunceli merkezli tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 zanlı yakalan...
        Tunceli merkezli tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 25 zanlı yakalan...
        Define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırdılar...
        Define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırdılar...
        Tunceli'de öğrencilere trafik kuralları ve deprem eğitimi verildi
        Tunceli'de öğrencilere trafik kuralları ve deprem eğitimi verildi