Tunceli'de fahiş fiyat denetiminde 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı
Tunceli'de ekiplerce yapılan fahiş fiyat denetiminde, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Tunceli’de ekiplerce yapılan fahiş fiyat denetiminde, 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla kasap, manav, fırın, yufkacı, zincir market, berber, çay ocağı, pastane, kafe ve lokantalarda denetim yaptı.
Fahiş fiyat, yanıltıcı etiket, raf ve kasa fiyatı ve tarifeleri kontrol eden ekipler, incelenen 106 firmadan 15'ine idari yaptırım uyguladı.
Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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