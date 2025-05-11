Tunceli'de kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı adam, daha sonra ekiplerce evine getirildi.

İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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