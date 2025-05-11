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        Tunceli'de kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaybolan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:04
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        Tunceli'de kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaybolan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alanda bulundu.

        İlçeye bağlı Öreniçi köyünde yaşayan 72 yaşındaki yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Dron desteğiyle arazide arama yapan ekipler, kayıp kişiyi köyüne yakın bir yerdeki ormanlık alanda buldu.

        Sağlık kontrolleri yapılan yaşlı adam, daha sonra ekiplerce evine getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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