Tunceli'de 19 dalgıç, gölün 19 metre derinliğinde Atatürk'ü andı

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Pertek ilçesinde dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Keban Baraj Gölü'nde "Ata'ya saygı dalışı" gerçekleştirdi.

Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun'un öncülüğünde AFAD, jandarma ve polis arama kurtarma dalgıçları ile Munzur Üniversitesi su altı ekibi 19 Mayıs'a özel etkinlik düzenledi.

Kaledibi Mahallesi'ndeki Pertek Su Sporları Merkezi'nde bir araya gelen 19 dalgıç, teknelerle Keban Baraj Gölü'nde ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'ne geçti.

Kıyıda gerekli hazırlıklarını yapan ve aralarında Kaymakam Coşkun'un da bulunduğu dalgıçlar, daha sonra kontrollü şekilde baraj gölünün 19 metre derinliğine "Ata'ya saygı dalışı" yaptı.

Suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar, barajda yaşayan bazı balık türlerini de yakından görme fırsatı buldu.

- "Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü vesilesiyle saygı dalışı yaptık"