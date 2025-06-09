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        Tunceli'de mantar toplarken yolunu kaybeden 2 kişi termal kamerayla bulundu

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken yolunu kaybeden 2 kişi, arama kurtarma ekiplerinin termal kamerayla yaptığı çalışmayla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:24
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        Tunceli'de mantar toplarken yolunu kaybeden 2 kişi termal kamerayla bulundu
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken yolunu kaybeden 2 kişi, arama kurtarma ekiplerinin termal kamerayla yaptığı çalışmayla bulundu.

        Bingöl'den dün Tunceli'ye gelerek Pülümür'deki Buyer Gölü bölgesine mantar toplayan Orhan G. ve Nurettin B, havanın kararması nedeniyle arazide yolunu kaybetti.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        Gece boyunca arazide termal kamerayla arama yapan ekipler, sabah saatlerine doğru Orhan G. ve Nurettin B'nin yerini tespit etti.

        Ekiplerce bulundukları yerden alınan Orhan G. ve Nurettin B. sağlık kontrolü için ilçe merkezine getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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