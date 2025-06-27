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        Tunceli'nin renkli simalarından Mehmet Yıldız kalp krizi sonucu vefat etti

        Tunceli'de renkli siması ve "Uzun Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 23:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 23:39
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        Tunceli'nin renkli simalarından Mehmet Yıldız kalp krizi sonucu vefat etti
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        Tunceli’de renkli siması ve "Uzun Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kentte özellikle festival ve bazı kültürel etkinliklerde gösteriler yapan Yıldız, Moğultay Mahallesi’ndeki dükkanında rahatsızlandı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Tunceli’mizin sembol isimlerinden kültürel mirasımıza sahip çıkan, geleneklerimizi yaşatmak ve geleceğe aktarmak adına ömrünü adayan, duruşuyla, renkli kişiliğiyle, bilgeliğiyle ve gönül zenginliğiyle şehrimizde Uzun Mehmet lakabıyla tanınan Mehmet Yıldız’ı maalesef kaybettik. Mekanı cennet makamı ali olsun tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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