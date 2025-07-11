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        Tunceli'de 2 terör olayına karışan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte 27 yıl önce yaşanan 2 terör olayının şüphelisi olduğu belirlenen terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi "Zafer" kod adlı teröristin Mersin'de yakalanıp tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:11
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        Tunceli'de 2 terör olayına karışan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı
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        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte 27 yıl önce yaşanan 2 terör olayının şüphelisi olduğu belirlenen terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi "Zafer" kod adlı teröristin Mersin'de yakalanıp tutuklandığını bildirdi.

        Aygöl, Valilik binasında düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Tunceli'de kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edildiğini söyledi.

        Asayiş uygulamalarının toplunun huzurunu koruyan en önemli faaliyet olduğunu vurgulayan Aygöl, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda son 2 aylık dönem içinde asayiş suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 477 bin 715 şahıs kontrol edilmiş, 179 aranan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. 450 iş yeri, 79 okul, 150 metruk bina, 223 park ve bahçe kontrol edilmiştir. 632 olay meydana gelmiş, 598 şüpheli yakalanmış, 28 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kabahatler Kanununa istinaden 46 şahsa toplamda 80 bin 107 lira idari pazar cezası uygulanmıştır."

        Aygöl, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte 19 operasyon gerçekleştirildiğini ve 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

        Kaçakçılığa yönelik il genelinde 17 operasyon düzenlendiğini ifade eden Aygöl, "Toplam 30 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, adli makamlarca bir şahsın tutuklanmasına karar verilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 4 bin 48 şahıs kontrol edilmiştir, 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapılmış, 5 yabancı uyruklu şahsa toplamda 117 bin 86 lira idari para cezası uygulanmıştır. Umut tacirlerini Tunceli’de barındırmayacağız." dedi.

        - "Teröre ilimizde asla geçit vermeyeceğiz"

        Aygöl, terör suçlarına karşı yürütülen çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

        "Terör örgütlerine yönelik yapılan 10 adli operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, yakalanan şahıslardan 5 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs hakkında adli kontrol tedbir kararı verilmiştir. 17 Haziran 2025 tarihinde yapılan operasyonda, 27 yıl önce 1 personelimizin şehit edilmesi, 1 personelimizin yaralanması ve 2 sivil vatandaşımızın şehit edilmesi olayları dahil 2 terör olayının faili olduğu tespit edilen TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi 'Zafer' kod adlı H.K. Mersin ilinde icra ettiğimiz operasyonda yakalanmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Teröre ilimizde asla geçit vermeyeceğiz. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetine karşı, ilimiz genelinde yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

        Kentte 62 ayrı noktada 3 bin 535 trafik uygulaması icra edildiğini aktaran Aygöl, "50 bin 155 motorlu araç kontrol edilmiş, 612 sürücüye ve 2 bin 073 araç plakasına idari para cezası uygulanmış, 197 araç trafikten men edilmiştir. 88 ehliyetsiz sürücü ve 60 alkollü sürücü tespit edilmiş ve işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızın trafikte güvenle seyahat etmesi için sürdürülen, can güvenliğinin teminatı olan denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla icra edilmeye devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

        - "Sigara izmaritleri rastgele atılmamalı"

        Aygöl, orman yangınlarıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Hem doğayı hem de canlı yaşamını korumak amacıyla izin verilen yerler dışında ateş yakmaktan kaçınılmalı, sigara izmaritleri rastgele atılmamalı, cam parçaları toplanmalı, ormanlık alanlara izinsiz araç girişi yapılmamalı, anız yakılmamalı, olası bir yangında görevli ekiplere destek olunması büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı ilk 6 aylık dönem içinde bölgemizde 62 yangına müdahale edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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