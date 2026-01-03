Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki hastayı UMKE görevlileri hastaneye ulaştırdı

        Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki böbrek hastası, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:45 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:45
        Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki hastayı UMKE görevlileri hastaneye ulaştırdı
        Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki böbrek hastası, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Batman köyüne bağlı Geçimli mezrasında yaşayan 60 yaşındaki böbrek hastası Z.G, yolların kardan kapanması nedeniyle hastaneye gidemedi.

        Bunun üzerine hasta yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

        Mezraya yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, karlı yolları aşarak hastanın bulunduğu eve ulaştı.

        Z.G, araçla Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

