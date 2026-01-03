Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki hastayı UMKE görevlileri hastaneye ulaştırdı
Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki böbrek hastası, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki böbrek hastası, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Batman köyüne bağlı Geçimli mezrasında yaşayan 60 yaşındaki böbrek hastası Z.G, yolların kardan kapanması nedeniyle hastaneye gidemedi.
Bunun üzerine hasta yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
Mezraya yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, karlı yolları aşarak hastanın bulunduğu eve ulaştı.
Z.G, araçla Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.