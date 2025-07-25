GÜNCELLEME - Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Kaymakam Yasin Gürkan da beraberindeki Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ile yangın alanında incelemelerde bulundu.

Aralarında gönüllülerin de bulunduğu ekipler, tarım aletleri ve iş makineleriyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Boydaş köyü Amutka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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