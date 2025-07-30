Tunceli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Tunceli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Tunceli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 62 AAJ 967, AAL 825 (yabancı plaka) ve 06 KM 023 plakalı otomobiller, 440. Cadde üzerinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.