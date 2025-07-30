Tunceli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 62 AAJ 967, AAL 825 (yabancı plaka) ve 06 KM 023 plakalı otomobiller, 440. Cadde üzerinde çarpıştı.

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