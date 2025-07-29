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        Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'na Munzur Çayı ev sahipliği yapıyor

        Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamındaki slalom turlarına Munzur Çayı ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:31
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        Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'na Munzur Çayı ev sahipliği yapıyor
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        Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamındaki slalom turlarına Munzur Çayı ev sahipliği yaptı.

        Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde organize ettiği yarışlar, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonun üçüncü gününde de sporcular slalom parkurunda zamana karşı yarıştı. Çekişmeli geçen yarışlarda sporcular, 500 metrelik parkurdaki engellere karşı iniş yaparak başarı elde etmeye çalıştı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de organizasyon alanını ziyaret ederek müsabakaları izledi. Sporcularla bir araya gelen Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmalarda heyecanlı anlar yaşandığını söyledi. Munzur Çayı'nın raftinge çok elverişli olduğunu belirten Aygöl, "Biz önceki gün güzel bir seremoniyle başlangıç yaptık. Orada da ifade ettiğimiz gibi 9 vilayetimizden 44 takım ve 300 sporcumuz şu anda güzel bir şekilde yarışıyorlar." diye konuştu.

        Aygöl, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yarışmaları, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar da takip etti.

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