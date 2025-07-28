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        Tunceli'de bozayının saldırdığı kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayının saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 23:12 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:12
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        Tunceli'de bozayının saldırdığı kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayının saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        İlçenin Güneykonak köyünde yaşayan Onur Z. Munzur Çayı kıyısında gezinti yaparken ayı saldırısına uğradı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Onur Z, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kolunda kırık oluşan Onur Z'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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