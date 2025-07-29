GÜNCELLEME - Tunceli'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Aşağı Kozluca köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aralarında köylülerin de bulunduğu ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın, bazı meşe ağaçlarına zarar verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.