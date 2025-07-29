Tunceli'de meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İlçenin Aşağı Kozluca köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aralarında köylülerin de bulunduğu ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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