Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Tunceli'de bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sokakta yürüyen kadının görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, ilgi topladı. Diğer yandan Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.