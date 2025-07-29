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        Başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı

        TUNCELİ'desokakta yürüyen kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:55
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        Başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı
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        TUNCELİ'desokakta yürüyen kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Tunceli'de bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sokakta yürüyen kadının görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, ilgi topladı. Diğer yandan Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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