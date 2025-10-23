Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kaya parçasının taksinin birkaç metre arkasına düşme anı kamerada

        Tunceli'de dağdan kopan kaya parçasının, park halindeki taksinin birkaç metre arkasına düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:03
        Tunceli'de kaya parçasının taksinin birkaç metre arkasına düşme anı kamerada
        Tunceli’de dağdan kopan kaya parçasının, park halindeki taksinin birkaç metre arkasına düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür Vadisi'ndeki Kara Haydar mevkisinde dağdan kopan kaya parçası yola düştü.

        Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaya parçasının park halindeki taksinin birkaç metre arkasına düştüğü, uyarı üzerine durumu fark eden şoförün ise koşarak alandan uzaklaştığı görülüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

