Çemişgezek'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

İstiklal İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler tanıtıldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, daha sonra hep birlikte yemeklerin tadına baktı.

Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, etkinliğin çocukların kültürel değerlerini tanıması ve paylaşma bilincinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyan veliler de okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.