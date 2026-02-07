Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tunceli'de tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:29 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:29
        Tunceli’de tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde M.M. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M, silahla İ.T'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

