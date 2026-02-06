Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de yakalanan terör örgütü MLKP'nin sözde sorumlusu tutuklandı

        Tunceli'de gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP'nin sözde "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin koordinesinden sorumlu" olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de yakalanan terör örgütü MLKP'nin sözde sorumlusu tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP'nin sözde "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin koordinesinden sorumlu" olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda MLKP terör örgütü üyesi O.Ç'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "MLKP terör örgütü üyesi O.Ç. isimli şahsın terör örgütü içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin koordinesinden sorumlu olduğu ve Tunceli'de açık alan yapılanmaları tarafından gerçekleştirilen eylem/etkinlikleri organize eden, terör örgütünün yayın organı gazetenin dağıtımını/satışını yapan, terör örgütünün gündemine aldığı konular doğrultusunda basın açıklamaları ve yürüyüş etkinlikleri düzenleyen, geçmiş tarihlerde kırsal alanda ölen örgüt mensuplarının anmalarını organize eden ve Tunceli'de bulunan örgüt mensuplarına ait mezarların yapılmasını ve finansını sağlayan şahıs olduğu tespit edildi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Tunceli İl Temsilcisi olduğu bilinen şahıs hakkında daha önceden "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçu başta olmak üzere "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övme", "2911 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 9 ayrı adli işlem yapıldığı öğrenildi."

        Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adres ve parti binasında aramalar yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:


        "Çok sayıda toplatma kararı bulunan afiş, kitap, dergi, gazete, flama, yelek ve dijital materyal ile 1 'Tutsaklar için Bağış Kutusu' ibareli ahşap kutu ve 2 cezaevi mektubu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütlerine ve bu örgütlerin her türlü faaliyetlerine karşı mücadelemiz, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        Tunceli'de deprem sonrası konut süreci hız kazandı
        Tunceli'de deprem sonrası konut süreci hız kazandı
        6 Şubat'ta enkazdan umuda uzanan sesler
        6 Şubat'ta enkazdan umuda uzanan sesler
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Tunceli'de kar ve soğuk hava yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştı...
        Tunceli'de kar ve soğuk hava yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştı...
        Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi
        Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi