Tunceli'de yakalanan terör örgütü MLKP'nin sözde sorumlusu tutuklandı

Tunceli'de gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP'nin sözde "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin koordinesinden sorumlu" olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda MLKP terör örgütü üyesi O.Ç'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"MLKP terör örgütü üyesi O.Ç. isimli şahsın terör örgütü içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin koordinesinden sorumlu olduğu ve Tunceli'de açık alan yapılanmaları tarafından gerçekleştirilen eylem/etkinlikleri organize eden, terör örgütünün yayın organı gazetenin dağıtımını/satışını yapan, terör örgütünün gündemine aldığı konular doğrultusunda basın açıklamaları ve yürüyüş etkinlikleri düzenleyen, geçmiş tarihlerde kırsal alanda ölen örgüt mensuplarının anmalarını organize eden ve Tunceli'de bulunan örgüt mensuplarına ait mezarların yapılmasını ve finansını sağlayan şahıs olduğu tespit edildi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Tunceli İl Temsilcisi olduğu bilinen şahıs hakkında daha önceden "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçu başta olmak üzere "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övme", "2911 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 9 ayrı adli işlem yapıldığı öğrenildi."



Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adres ve parti binasında aramalar yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:





"Çok sayıda toplatma kararı bulunan afiş, kitap, dergi, gazete, flama, yelek ve dijital materyal ile 1 'Tutsaklar için Bağış Kutusu' ibareli ahşap kutu ve 2 cezaevi mektubu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütlerine ve bu örgütlerin her türlü faaliyetlerine karşı mücadelemiz, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülecektir."

