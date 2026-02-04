Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi

Tunceli'deki Munzur Çayı'nda su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi. Kentte etkili olan kar ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor. Munzur Çayı'nın Mameki Parkı mevkisinde de bir su samuru sığ kıyılarda yiyecek arayışına girdi. Balık avlamaya çalışan su samuru, daha sonra çayın derinliklerine dalarak gözden kayboldu.

