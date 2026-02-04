Habertürk
        Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi

        Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi

        Tunceli'deki Munzur Çayı'nda su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:30
        Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi
        Tunceli'deki Munzur Çayı'nda su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi.

        Kentte etkili olan kar ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

        Munzur Çayı'nın Mameki Parkı mevkisinde de bir su samuru sığ kıyılarda yiyecek arayışına girdi.

        Balık avlamaya çalışan su samuru, daha sonra çayın derinliklerine dalarak gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

