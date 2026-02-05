Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda Y.İ.D'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin üzerinde ve bağlantılı adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, esrar ve tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, olayla bağlantılı olan ve kullanmak için uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli halkında ise adli işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı

        Benzer Haberler

        Tunceli'de kar ve soğuk hava yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştı...
        Tunceli'de kar ve soğuk hava yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştı...
        Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi
        Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi
        Karganın kartal ile tehlikeli oyunu kamerada
        Karganın kartal ile tehlikeli oyunu kamerada
        Pülümür Vadisi'nde yiyecek arayan kurt kamerada
        Pülümür Vadisi'nde yiyecek arayan kurt kamerada
        Çatıda biriken kar, jandarma aracının üzerine düştü: 2 yaralı
        Çatıda biriken kar, jandarma aracının üzerine düştü: 2 yaralı
        Tunceli'de çatıdan aracın üzerine düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 2 kişi...
        Tunceli'de çatıdan aracın üzerine düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 2 kişi...