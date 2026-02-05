Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda Y.İ.D'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin üzerinde ve bağlantılı adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, esrar ve tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Polis ekipleri, olayla bağlantılı olan ve kullanmak için uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli halkında ise adli işlem yaptı.

