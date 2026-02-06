Habertürk
        Tunceli'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ulaşımı aksattı

        Tunceli'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ulaşımı aksattı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:22 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:22
        Tunceli'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ulaşımı aksattı
        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kentte bir süredir etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışın ve soğuk havanın etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktalarında buzlanma meydana geldi.

        Kara yolunu kullanan bir tır Gökmeydanı mevkisinde kontrolden çıkarak yolu ulaşıma kapattı.

        Uzun araç kuyruklarının oluşması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, iş makinesi desteğiyle tırı bulunduğu yerden kurtararak yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

