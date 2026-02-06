Tunceli'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır ulaşımı aksattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.



Kentte bir süredir etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.



Yağışın ve soğuk havanın etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktalarında buzlanma meydana geldi.



Kara yolunu kullanan bir tır Gökmeydanı mevkisinde kontrolden çıkarak yolu ulaşıma kapattı.



Uzun araç kuyruklarının oluşması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, iş makinesi desteğiyle tırı bulunduğu yerden kurtararak yolu yeniden ulaşıma açtı.

