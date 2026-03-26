Tunceli'deki Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları öncesi tören düzenlendi

Tunceli'de yarın başlayacak Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları öncesi açılış töreni düzenlendi.





Türkiye Kano Federasyonunca 10 ilden 206 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.



Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde Kışla Meydanı'na yürüdü.



Yürüyüşün ardından Tunceli Müzesi'ne geçen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin rafting için önemli bir şehir olduğunu söyledi.



Kentte raftinge dair çeşitli organizasyonlar düzenlendiğini belirten Kaya, "Burada eşsiz parkurlar ve doğanın kalbinde rafting heyecanına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yarışların sağlıklı bir şekilde geçmesini ve yarışların sonunda herkesin memleketlerine güzel anılar biriktirerek dönmesini temenni ediyorum." diye konuştu.





Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.





Kentte olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Köse, "Hakem heyetimiz, idareci kadromuz, güvenlikçilerimiz ve teknik ekibimizle beraber yaklaşık 300 kişilik kafileyle bu organizasyon kapsamında tekrardan Tunceli'deyiz. Tunceli'nin içilebilir kıvamdaki Munzur'dan huzur akan suyuna misafiriz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından organizasyona katılacak sporcular, sahneye çıkarak kulüplerinin tanıtımını yaptı.



Programa, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan da katıldı.

