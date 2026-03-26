        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'deki Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları öncesi tören düzenlendi

        Tunceli'de yarın başlayacak Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları öncesi açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Türkiye Kano Federasyonunca 10 ilden 206 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde Kışla Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşün ardından Tunceli Müzesi'ne geçen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin rafting için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentte raftinge dair çeşitli organizasyonlar düzenlendiğini belirten Kaya, "Burada eşsiz parkurlar ve doğanın kalbinde rafting heyecanına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yarışların sağlıklı bir şekilde geçmesini ve yarışların sonunda herkesin memleketlerine güzel anılar biriktirerek dönmesini temenni ediyorum." diye konuştu.


        Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.


        Kentte olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Köse, "Hakem heyetimiz, idareci kadromuz, güvenlikçilerimiz ve teknik ekibimizle beraber yaklaşık 300 kişilik kafileyle bu organizasyon kapsamında tekrardan Tunceli'deyiz. Tunceli'nin içilebilir kıvamdaki Munzur'dan huzur akan suyuna misafiriz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından organizasyona katılacak sporcular, sahneye çıkarak kulüplerinin tanıtımını yaptı.

        Programa, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        Benzer Haberler

        Tunceli'de şamua sürüsü görüntülendi
        Tunceli'de şamua sürüsü görüntülendi
        Tunceli'de şap aşılama kampanyası sürüyor
        Tunceli'de şap aşılama kampanyası sürüyor
        Dağ ve ormanlarla kaplı Munzur Vadisi birçok yaban hayvanına ev sahipliği y...
        Dağ ve ormanlarla kaplı Munzur Vadisi birçok yaban hayvanına ev sahipliği y...
        Otizmli Arda, origamiyle hayatına yön veriyor
        Otizmli Arda, origamiyle hayatına yön veriyor
        Tunceli'de öğrenciler matematiğin kullanım alanını sahada inceledi
        Tunceli'de öğrenciler matematiğin kullanım alanını sahada inceledi
        Doğu Anadolu'nun şef adayları Tunceli'de yarıştı
        Doğu Anadolu'nun şef adayları Tunceli'de yarıştı