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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransa'da havuzda ölü bulunan anne ve 2 çocuğu Tunceli'de toprağa verildi

DHA

Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR(Tunceli), (DHA)FRANSA'nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac'da evlerindeki havuzda 2 Haziran günü ölü bulunan Dilek Yücetepe (30) ile oğulları Cem (4) ve Dersim (2), memleketleri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Fransa'nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac'da, evlerinin havuzunda ölü bulunan Dilek Yücetepe ile oğulları Dersim ve Cem'in cenazeleri, Fransa'da yapılan otopsinin ardından uçakla Almanya üzerinden İstanbul'a ardından da bu sabah Elazığ'a getirildi. Elazığ Havalimanı'ndan yakınları tarafından teslim alınan anne ve 2...

Fransa'da havuzda ölü bulunan anne ve 2 çocuğu Tunceli'de toprağa verildi

<br>Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR(Tunceli), (DHA)FRANSA'nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac'da evlerindeki havuzda 2 Haziran günü ölü bulunan Dilek Yücetepe (30) ile oğulları Cem (4) ve Dersim (2), memleketleri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.<br>Fransa'nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac'da, evlerinin havuzunda ölü bulunan Dilek Yücetepe ile oğulları Dersim ve Cem'in cenazeleri, Fransa'da yapılan otopsinin ardından uçakla Almanya üzerinden İstanbul'a ardından da bu sabah Elazığ'a getirildi. Elazığ Havalimanı'ndan yakınları tarafından teslim alınan anne ve 2 oğlunun cenazesi, kara yoluyla Tunceli'nin Pülümür ilçesine getirildi. <br>EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞU KAYBEDEN BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU<br>Pülümür Cemevi'nde Dilek Yücetepe ile oğulları Dersim ve Cem için cenaze töreni düzenlendi. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Muharrem Yücetepe ile yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğulurken, düzenlenen cenaze törenine CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreni sırasında Dilek Yücetepe´nin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze töreni sonrası anne ve iki oğlunun cenazeleri omuzlara alınarak ilçeye bağlı Çatalyaka köyünde toprağa verildi.<br>'DETAYLI RAPOR ÜÇ AY SONRA ÇIKACAK'<br>Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Muharrem Yücetepe'nin Fransa'da yaşayan dayısı Faruk Gezici, anne ve 2 çocuğunun ölümüyle ilgi raporun 3 ay sonra çıkacağını söyledi. Gezici, "Yeğenim eşinden uzun süre haber alamayınca merak edip eve bakmaya gidiyor. Eşi ve çocuklarını havuzun içinde ölü olarak buluyor. Herhangi bir dış müdahale yok. Suda boğulma olayı bilindiği kadarıyla. Detaylı rapor üç ay sonunda çıkacak. Önce en küçük canımız vefat ediyor. Kardeşi de en son vefat ediyor. Havuz derin değil. Sanırım gelinimiz çocuklarının o panik halinden dolayı kendisi de kilitleniyor yani bayılarak suya düşüp boğuluyor. Bu bir tahmin. Kimse yanlarında yok. Bildiğimiz bu. Çocuklar düşünce anneleri panik yapıyor ve bu elim kaza meydana geliyor. Kimsenin bu işte bir eksiği yok. Bu otopsi raporunda ortaya çıktı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Ferit DEMİR<br>2020-06-13 18:34:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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