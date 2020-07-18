Tunceli’de anaokuluna “Ana Fatma” ismi verildi

Tunceli merkezde bulunan bir okulun ismi valiliğin aldığı kararla “Ana Fatma Anaokulu” olarak değiştirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkezinde bulunan Tunceli Anaokulunun ismi, Valiliğimizin 15 Temmuz 2020 tarihli kararına binaen 'Ana Fatma Anaokulu' olarak değiştirilmiştir. İnancımıza göre kutsal sayılan, bölgemizde Hz. Fatıma'ya (R.a)’ya atfedilen 'Ana Fatma' ismi, artık Tunceli Anaokulumuzda yaşatılacak. Halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Hz. Muhammed'in (S.A.V) kızı, Hz. Ali'nin (R.a) eşi Hz. Hasan ile Hüseyin efendilerimizin annelerine atfedilir. Hz. Fatıma'nın (R.a) tarihsel süreçte bu bölgeye hiç gelmemesine rağmen onun adı ile anılması bu bölgedeki insanların Hz. Muhammed (S.A.V)’e ve onun Ehli Beyti’ne duyduğu saygı, sevgi ve bağlılığının en büyük göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Öteyandan kentte Ovacık karayolu üzerinde bulunan Ana Fatma Ziyaretgahı, her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilerek kurbanlar kesilip, niyazlar dağıtılıyor.

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