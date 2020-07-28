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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 tonu geçen kurbanlık dana, 20 bin TL'den alıcı bekliyor

İHA

1 tonu geçen kurbanlık dana, 20 bin TL'den alıcı bekliyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Murat Yetkin’e ait 1 tonu geçen kurbanlık dana, 20 bin TL’ye alıcısını bekliyor.
İlçeye bağlı Cebe Köyünde Murat Yetkin’e ait simental cinsi 1 tonu geçen Paşa ismi verilen boğa Kurban Bayramı öncesinde 20 bin TL’ye satışa çıkartıldı. Besi sahibi Yetkin, bayrama sayılı günler kala satışa çıkartılan Paşa’nın 2 yaşında bu kiloya geldiğini ve doğal besinlerle beslendiğini söyledi. Paşa isminde büyükbaş boğasının olduğunu belirten hayvan sahibi Murat Yetkin, “Kurban bayramı için alıcılara hazırlık yaptık. Paşayı doğal besliyoruz. 1 ton 100 1 ton 200 kilo civarında canlı ağırlığı gelir. Genel fiğ otu, arpa ezmesiyle besliyoruz. Fenni yeme de fazla yaklaşmıyoruz. Hayvanımıza herhangi bir ilaç, herhangi bir iğne vurmamışız. Hayvanın eti tam bir orijinal ettir, lezzetlidir" dedi.
Hayvanın etine garanti veren Yetkin, "Alıcılara da buradan duyurulur. 20 bin lira civarında bir ücreti var. Doğal besliyoruz. Gerçek bir et lezzeti tatmak isteyenlere tavsiye ederim. İnşallah bizim gibi yetiştiriciler çıkar. Çıkarlarsa da sevinirim. Hayvanımız 26 aylık, 2 yaşını yeni doldurdu. 2 yaşına rağmen bu kiloya ulaştırdık çok şükür. Hayvanın bu kiloya ulaşmasının sebebi merada yayılmasıdır. Merada çok otlatıyoruz. Baharın özellikle yeşilin çayırını aldırıyoruz. Hayvanı 34 aydır da besiye çekmişim” ifadelerini kullandı.

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