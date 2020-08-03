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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de ayı saldırısında 1 kişi yaralandı

DHA

Tunceli'de ayı saldırısında 1 kişi yaralandı


Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısı sonucu  yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Pülümür ilçesi Süleymanuşağı köyünde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat (45) akşam saatlerinde hayvanlarını otlattığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler sağlık ekiplerine haber verdi. Onat, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Onat´ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayatı tehlikesinin olmadığı  öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Pülümür Ferit DEMİR
2020-08-03 00:15:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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