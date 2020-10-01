Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

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Tunceli’nin Pertek İlçesi’ne bağlı Konaklar Köyü, Koronovirüs (Covid19) nedeniyle karantinaya alındı.

Pertek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birden fazla Covid19 tanısı bulunması ve bunun yayılmasının önlenmesi amacıyla ilçemiz Konaklar Köyü 07/10/2020 tarihi saat 20:00'e kadar karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır” denildi.

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