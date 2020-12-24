Tunceli'de yaban keçisi avında kullanılan gümeler imha edildi

Tunceli'de yaban keçilerinin avlanmasında da kullanılan ve kanuna aykırı olarak yapılan 51 adet güme ve bir çok meteris yapının tespit edilip yıkıldığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:"15. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tunceli İl Müdürlüğümüzce Çemişgezek ilçesi, Ali Boğazı Mevkiinde gizlenme metodu ve yemleme ile tuzağa düşürülerek yasadışı yaban keçisi avlamak için orman içi boşluklara Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak inşa edilen 51 adet güme ve birçok meteris tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilmiştir"denildi.

Tunceli'de geçtiğimiz haftalarda yaban keçisi avlayan 4 kişi yakalanmış, 111 bin 488 TL para cezası kesilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştı.

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