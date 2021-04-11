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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de vefalı sağlık çalışanı ödüllendirildi

İHA

Tunceli’de vefalı sağlık çalışanı ödüllendirildi

Tunceli Çemişgezek’te görevli bir sağlık personeli,mesai dışında karşılaştığı kazada ağır yaralılara ilk müdahaleyi ederek hayati bir dokunuş yapması nedeniyle ödüllendirildi.
7 Mart 2021 tarihinde ElazığTunceli Çemişgezek karayolu Koruk köyü girişinde kaza meydana geldi. Köyden çıkan C. S. idaresindeki 23 TC 315 plakalı kamyonet ile 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.Kazaya ise ilçeden Elazığ’a istikametine giden toplu taşıma aracında bulunan Acil Tıp Teknisyeni Muhammet Kandu ilk müdahaleyi yaptı.Vefakar sağlıkçı, 8 yaralıdan durumları ciddi olan 2 yaralı çocuğun solunum yolunu açtı, 2 yaralıyı da stabil hale getirerek kaza yerine çağırdığı ambulanslara bindirdi.Kaza yerine gelen ambulanslara yaralıları bindirdikten sonra kendisi de aynı ambulansa binen Kandu, fedakârlığını sürdürdü. Ancak, vefalı sağlık görevlisinin bindiği ambulansın da kaza yapmasıyla kendisi de yaralandı. Diğer yaralılarla birlikte kendisi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve yeni taburcu olan Kandu’yu Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, sergilediği kahramanlık ve görev bilincinden dolayı makamında misafir edip başarı belgesiyle ödüllendirip plaket verdi.
Kahraman sağlıkçının fedakârlığının kendilerini gururlandırdığını aktaran Kaymakam Mehmet Güder, “Çemişgezek ilçe hastanemizde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Muhammet Kandu karşılaştığı kazada ağır yaralı hemşehrimize olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak onların hayata tutunmalarına vesile oldu. O gün devam eden aksiliklere rağmen fedakârlıkla görevini yerine getirmesi bizleri ziyadesiyle gururlandırdı.Hem kendisine teşekkür ediyorum hemde başarılar diliyorum”dedi.

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