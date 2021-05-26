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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

36 yılını eğitime adayan müdür, onur belgesiyle emekli oldu

İHA

36 yılını eğitime adayan müdür, onur belgesiyle emekli oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 36 yılını eğitime adayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Demir emekli olurken, onur belgesi verildi.
36 yıllık hizmet süresinin 32 yılını memleketi Çemişgezek ilçesinde geçiren, hayatını öğretmenlikle eğitime adayan ve sayısız öğrenciler yetiştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir 65 yaşında emekli oldu. Kendisi için düzenlenen veda programına, Kaymakam Mehmet Güder, İlçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi, diğer kurumlarla ile çevre ilçelerden milli eğitim personelleri katıldı.
Kaymakam Güder, Demir'e bugüne kadar verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ederken, eğitim ve öğretime sağladığı önemli katkılarından dolayı, hizmet anısı olarak plaketler ve çeşitli hediyelerle onurluk belgesi verildi.

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