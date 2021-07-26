Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi

Tunceli’de Kurban Bayramı'nın ardından da helikopter destekli trafik denetimleri sürüyor.

Tunceli’de 1726 Temmuz tarihleri arasında Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) göre TunceliKovancılar yolundan 32 bin 308 araç, TunceliElazığ yolundan 28 bin 760 araç, PertekTunceli yolundan 78 bin 555 araç, TunceliOvacık yolundan 49 bin 675 araç olmak üzere toplam 189 bin 298 araç geçiş yaptı. Nüfusunun iki katından fazla aracın giriş çıkış yaptığı kentte, emniyet ve jandarma ekipleri de bayramda ve bayram sonrasında helikopterli trafik denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kuralı ihlalinin önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde havadan gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile beraberindekiler katıldı. Havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler telsizle trafik ve jandarma ekiplerine bildirildi.

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