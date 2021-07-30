Tunceli'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, Pertek ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 575 gram esrar 36 kök Hint keneviri ve 2 tüfek ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-07-30 10:10:28



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