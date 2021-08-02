Tunceli’deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Tunceli’nin Hozat ilçesi Yenibaş köyü mevkiinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hozat Yenibaş’ta dün itibariyle kontrol altına alınan alanda, bugün de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşılması zor bir alanda bulunan yangına cesaretle müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize, İl Özel İdaresi ekiplerimize, jandarma ve emniyet görevlilerimize, belediyemizin itfaiye teşkilatına, sağlık müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

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