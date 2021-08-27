Tunceli’de söndürülen örtü yangını yeniden başladı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Tunceli’nin Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında önceki gün çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile söndürülen örtü yangını yeniden başladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki akşam OvacıkHozat arasındaki Buzlutepe mevkiinde başlayan örtü yangınının ekiplerin gayretli çalışmaları neticesinde söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Ancak dün öğlen saatlerinde bölgenin batısında tekrar bir örtü yangını başlamıştır. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları ekiplerimizce devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.

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