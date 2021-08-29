Jandarma nöbet tuttu, yangın söndürme uçağı barajdan su takviyesi yaptı

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkii ile Tanzi Deresi üzerinde süren orman yangına karadan çok sayıda ekibin yanı sıra 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. Yapılan çalışmalarla yangının 95’i söndürülürken, yangın söndürme uçağı Keban Barajı'ndan su takviyesi yaptı, jandarma ekipleri ise kıyıda nöbet tuttu.

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Geniş bir alana yayılan yangına 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, 2 greyder, 3 arasöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangının 95’i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi. Vali Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip edip, yetkililerden bilgi aldı.

Yangına müdahalelerini sürdüren yangın söndürme uçağı ise su takviyesini Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungök köyü mevkiinde bulunan Keban Barajı’ndan yaptı. O sırada jandarma ekipleri de kıyıda nöbet tuttu.

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