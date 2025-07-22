Tunceli'nin sağlık altyapısı güçleniyor

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin vatandaşa hizmet verecek 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete başladı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ilin sağlık altyapısını güçlendirecek olan yatırımları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran'ın da eşlik ettiği incelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Şefik Aygöl, şunları söyledi:

"Atatürk Mahallesi’nde iki hafta önce hizmete aldığımız beş hekimlik aile sağlık merkezimizin önündeyiz. Bugün itibariyle burası hizmete açıldı. Beş hekimlik kapasitesi var ancak şu anda iki hekimle hizmete başladı. En kısa zamanda diğer hekimlerimiz de göreve başlayacak.

Yaklaşık 15 bin vatandaşımıza hizmet verecek çok modern ve güzel bir alan oluşturuldu. Ayrıca yan tarafta da 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu da göreve başladı. Burada da özellikle Atatürk Mahallesi’ndeki vakalara çok hızlı müdahale edilsin diye konuşlanma yapıldı. Ben özellikle hemşehrilerimize, sağlık sektörüne, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.