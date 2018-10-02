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Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli drift
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Tüneli kapatan lüks otomobilli magandalar terör estirdi

İstanbul'da, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde lüks otomobilli maganda çetesi drift yaptı. Tünelde trafiği kesen çete lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Magandalar kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada da paylaştı

02.10.2018 - 10:04 | Güncelleme: İHA

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte kimi zaman motosiklet kimi zaman da otomobille terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, araçlarıyla tünel girişinde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Caddede seyreden araçları bir an olsun umursamayan magandalar, kentte adeta terör estirdi. Driftin ardından tünele giriş yapan magandalar burada da şov yapmaya devam etti.

TÜNELİ TRAFİĞE KESİP, DUMANA BOĞDULAR

İHA'nın haberine göre magandalar yolun ortasında lüks araçlarını bırakarak inerken, diğer maganda ise aracıyla lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği magandalar ardından tünelden ayrıldı. Bir süre seyreden magandalardan biri bu kez TEM Otoyolu’nda metrelerce tampon sürterek kıvılcım çıkarttı. Maganda çetesi yaptıklarını marifetmiş gibi bir de sosyal medyadan yayınladı.

 

 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 6 dakika önce
    tünelde kamera yokmu izleyenler ne yapıyor
  • Misafir 11 dakika önce
    Lüks derken? Çingeneler biniyor o arabalara artık 10 yaşında araçlar...
  • Misafir 18 dakika önce
    polisler işten eve giderken bize kimlik sorsunlarpolisler işten eve giderken bize kimlik sorsunlar
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