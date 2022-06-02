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Tunus Cumhurbaşkanı 57 yargıcın görevine son verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said, 57 yargıcı yolsuzluk, suç ortaklığı ve terör davalarında sanıkları korumakla suçladıktan sonra görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı 57 yargıcın görevine son verdi
Tunus Cumhurbaşkanı 57 yargıcın görevine son verdi
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HABERTURK.COM

Tunus Cumhurbaşkanı geniş yetkilerini kullanmaya ve yasama, yürütme ve yargı erklerinde düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, 57 yargıcın görevine son verdiğini duyurdu. Resmi Gazete yer alan kararın sebebi olarak yargıçların yolsuzluğa bulaştığı, terör davaları sanıklarını korudukları ve suç ortaklığı yaptıkları gösterildi.

Said, çarşamba günü yaptığı kabine toplantısında yargıyı tasfiye etmek için siyasi bir karar alacağını söylemişti.

TUNUS'TA SİYASİ KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi’ni 30 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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