Lezzet Yolculuğu’nda sanatçı kişiliğini türküleri eşliğinde izleyicileriyle buluşturan Turgay Başyayla, dört sezon boyunca yöresel lezzetleri izleyicilerine sundu. Anadolu’nun saklı lezzetlerini bulmak için yola çıkan ve kültür mirası tarihi yerler, dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzellikleri ekrana getiren Başyayla, lezzet rüzgarları estirdi. Herkesin severek takip ettiği, izleyicilerine adeta bir görsel şölen sunan Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu unutulmayacak programlar arasına adını yazdırdı.

“Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu”, 10 Şubat Pazar günü saat 13.00’te final bölümüyle Show TV’de!