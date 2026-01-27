Turhan Çömez'in acı günü

Enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle Bandırma'daki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan İkbal Çömez'in cenazesi, Gönen ilçesindeki Paşaçiftlik Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, taziyeleri kabul etti.

İkbal Çömez'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çömez ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve çok sayıda partili katıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.