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2 kadın taksiciden şikayetçi olmuştu
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Turistlerden fazla para alıp birinin de yüzüne tüküren taksiciye ceza

Taksim'den Galatasaray´a getirdiği 3 turistten fazla para alıp, birinin yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.

27.11.2018 - 10:07 | Güncelleme: DHA

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray'da meydana gelmişti. Taksim'den binen kadın yolcular Galatasaray'a geldi. DHA'nın haberine göre, taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı. EL frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. Kadının elinden parayı alan taksici, kadının yüzüne tükürdü. Para üstünü de vermeyen taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu.

PARA CEZASI VERİLDI, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ekipleri plakadan taksi sürücüsünü buldu. Taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 TUDES ceza puanı alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi. Taksi İBB otoparkına çekildi.

Olayın yaşandığı otoparkın görevlisi Hüseyin isimli kişi, kameraya da yansıyan olayı şöyle anlatmıştı:

"Biz içeride oturuyorduk. Bir tane taksi geldi, yanaştı. İçerisinden 3 tane bayan indi. Bayanlar yabancı uyrukluydu, belliydi. Bir kargaşa çıktı. O sırada yanımdaki arkadaşım ile müdahale ettik, ne oluyor diye. O sırada 44 Avro istemişler bayanlardan. Kadın 50 TL verdi. Biz tam yanaşırken kadının suratına tükürdü gitti. Bir bayan arkadaş 'ben bunu sosyal medyada yayınlamak istiyorum' dedi. Biz de görüntüyü duyarlı bir vatandaş olarak verdik. Taksimden buraya getirmiş taksici. Taksimden buraya 10-15 lira tutar."

 

 

 

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