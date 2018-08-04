Colorado eyaletinin Colarado Sprıngs bölgesinde görev yapan Türk asıllı Polis Memuru Cem Düzel perşembe gecesi silahla vurularak ağır yaralandı. 5 yıldır Colorado Springs Polis Departmanında görev yapan Düzel gece saat 03.00 sularında ABD Olimpiyat İdman merkezi yakınlarında 31 yaşındaki Karrar Noaman Al Khammasi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Khammasi silah bulundurmak suçundan daha önce çıkartılmış ve Cuma günü gerçekleşecek mahkemesini beklemek üzere şartlı salıverilmişti.



Saldırı, Düzel bölgeden gelen silah sesleri ile ilgili şikayete müdahale ederken gerçekleşti. El Paso Bölgesi Şerif Departmanın gerçekleşen saldırıyı incelerken departman sözcüsü Jacqueline Kirby "Khammasi, Düzel'e ve bir diğer polise ateş açtı ve polisler karşılık verdi" diyerek Khammasi’nin yaralı olarak tutuklandığını duyurdu.

Saldırı sırasında bölgede UBER şoförü olarak çalışan Carrie Ward "Silah seslerini duydum. Polis aracının ışıklarını görebiliyordum. 911’i aradım ve memurun durumunu sordum" dedi. İsmini vermeyen bir kişide 10-12 el silah sesi duyduğunu anlattı.

Halk Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplandı. Colorado Polıs Departmanı Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açarken durumu kendi çıkarları için kullanarak halktan para toplamak isteyenlere karşı uyarı yayınladı. Cem Düzel’in durumunun ciddiyetini koruduğu hastane tarafından açıklandı.

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