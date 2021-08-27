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Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı

Afganistan’daki Türk askerinin tahliyesi tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği, havalimanından ayrılarak yeniden Kabil’de hizmet vermeye başladı. Dünkü patlamada ölü sayısı ise 175’e yükseldi, 200 de yaralı var.

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un Afganistan'dan aktardığı habere göre Afganistan’daki Türk askerinin tahliyesi tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği, havalimanından ayrılarak yeniden Kabil’de hizmet vermeye başladı.

Ersoy ayrıca Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin teknik destek talebini Türkiye’den sonra bu sefer Katar’a ilettiğini bildirdi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamalar sonucunda 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Ersoy'un son aktardığı bilgiye göre bu sayı 175'e yükseldi. 200 de yaralı var.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesinde yer alan Mehmetçik ise, bugün gündüz saatlerinde askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Bosna Hersek ziyareti öncesinde büyükelçiliğin havaalanındaki askeri bölüme taşındığını söyleyerek, "Orada faaliyetlerini sürdürüyor. Görüşmelerimizin ilkini de Taliban ile 3,5 saat süren görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde sürdürdü." dedi.

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