Türk bayrağını yakmıştı! İşte istenen ceza!

İstanbul'da olay, 30 Ocak Çarşamba günü saat 06.31 sıralarında Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İş yeri sahibi Emre G., iş yerine geldiğinde, şirket önünde bulunan Türk bayrağının yakıldığını gördü.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ DHA'daki habere göre polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Aykut Nurbel’in, ağzında el feneri taşıdığını ve bayrağı yaktıktan sonra Ankara Caddesi istikametinde ilerlediğini tespit etti.

POLİSTE 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI Metruk binada kaldığı, kağıt ve plastik toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin poliste daha önceden 9 farklı suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. REKLAM