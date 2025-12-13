Habertürk
        Türk Dil Kurumu (TDK) 2025 yılın kelimesi/kavramı anketine nereden ve nasıl katılım sağlanır, son gün ne zaman? TDK yılın kelimesi anket ekranı

        TDK 2025 yılı kelimesi/kavramı anketi yarın sona eriyor! TDK yılın kelimesi anketine nasıl katılım sağlanır?

        Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle ''2025 Yılının Kelimesi/Kavramı''nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı. Tavsiyede bulunmak isteyen kişiler, 14 Aralık 2025 tarihine kadar kelime ve kavram önerileri ile öneri gerekçelerini gönderebilecek. Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek. 2025 yılın kelimesi ve kavramı için öneriler, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden yapılabiliyor. İşte, TDK 2025 yılının kelimesi için öneri ekranı...

        Giriş: 13.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:12
        1

        TDK tarafından 2025 yılı kelimesini/kavramını seçmek için başlatılan anket yarın itibarıyla sonlanıyor. TDK'nin web sitesinden açılan ankete katılım sağlayacak vatandaşların, ' 2025 yılının ruhunu özetleyen, toplumsal gerçeklikleri yansıtan bir kelime' seçmesi isteniyor. Peki, TDK 2025 yılı kelimesi anketine nasıl katılım sağlanır? İşte TDK yılın kelimesi anket ekranı

        2

        TDK 2025 YILI KELİMESİ SEÇİYOR

        TDK, 2025 yılına ait yılın kelimesi/kavramını seçiyor. Vatandaşlar seçtiği kelimenin sebebini açıklayarak, istedikleri kelimeyi veya kavramı önerebiliyor. TDK web sitesinde, ankete katılım sağlayacaklar için, "Önerinizin 2025 yılının ruhunu özetleyen, toplumsal gerçeklikleri yansıtan bir kelime / kavram olması önemlidir." uyarısında bulunuyor.

        3

        ANKETTE YARIN SON GÜN

        TDK tarafından yapılan açıklamada, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için öneri gönderiminin son başvuru gününün 14 Aralık olduğu belirtildi.

        4

        TDK 2025 YILIN KELİMESİ/KAVRAMI ANKET EKRANI

        2025 yılına dair ankete katılarak, kelime veya kavram önerisi yapmak isteyen vatandaşlar Türk Dil Kurumunun "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek.

        TDK 2025 YILI KELİMESİ/KAVRAMI ANKETİ İÇNİ TIKLAYINIZ

        5
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
