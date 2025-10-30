Türk doktorlar, Hollanda'da kanser farkındalığına vurgu yaptı

Hollanda Türk Kanser Vakfı tarafından "Farkındalık hayat kurtarır" sloganıyla Rotterdam'da gerçekleşen "Hayat Sahnesi Konferansı", Türkiye, Hollanda ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıların katkılarıyla düzenlendi.

Yoğun ilgi gören konferansın açılışında konuşan Hollanda Türk Kanser Vakfı Başkanı Uzman Terapist Nejla Özbiçer, kanserle mücadelede farkındalığın önemine vurgu yaparak, konferansta özellikle alanında uzman Türk doktorların meme, tiroit, sindirim sistemi, jinekolojik, hematolojik ve çocukluk çağı kanserleri hakkında sunum yaptığını belirtti.

Özbiçer, Türkiye'den gelen doktorların aynı zamanda kanseri önlemeye yönelik atılacak adımlar üzerinde durduğunu aktardı.

Konferansa katılan Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız da önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinde tarama testleri ve aşılamanın önemli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş ise kadın sağlığının önemine dikkati çekerek, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konferans kapsamında müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi de yapıldı.