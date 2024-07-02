TÜRK-İŞ açıkladı! 2024 Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
TÜRK-İŞ, her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2024 sonuçlarını açıklandı. Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücret, açlık sınırının altında seyrediyor. Peki, 2024 Haziran açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL'ye yükseldi? İşte, detaylar...
Asgari ücret, emeki ve memur zamları gündemdeki yerini korumaya devam ederken, TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını araştırdı. Şu anda 17 bin 2 TL olan net asgari ücret; açlık sınırının altında kaldı. Peki, Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu, kaç TL'ye dayandı? İşte, detaylar...
TÜRK-İŞ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARAŞTIRMASINI YAYINLADI
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2024 sonuçları açıklandı.
2024 HAZİRAN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?
Araştırmaya göre, Haziran'da 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu.
Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 820 lira 10 kuruş olarak hesaplandı.
Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 614 lira olarak belirlendi.
Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 82,96'yı buldu.