        Haberler Ekonomi Para Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 92 bin TL'yi aştı - Para Haberleri

        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 92 bin TL'yi aştı

        Türk-İş verilerine göre ekim ayında açlık sınırı 28 bin 412 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 92 bin 547 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:18
        Türk-İş: Yoksulluk sınırı 92 bin TL'yi aştı
        Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 28.411,95 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 92.547,07 TL'ye yükseldi.

        Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 36.984,12 TL olarak açıklandı.

        TÜRK-İŞ' in verilerine göre 'mutfak enflasyonu' verilerindeki değişimde Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında gerçekleşti, 12 aylık değişim oranı yüzde 39,06 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,22 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz aylık artış oranı ise yüzde 34,76 oranında oldu.

