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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA | TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette kırmızı çizgiyi açıkladı! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette kırmızı çizgiyi açıkladı

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Atalay, TÜRK-İŞ'in 4 kişinin açlık sınırı olarak açıkladığı 7 bin 785 TL'nin kırmızı çizgileri olduğunu, bu rakamın aşağısında bir rakamla masaya oturmayacaklarını söyledi

SON DAKİKA | TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette kırmızı çizgiyi açıkladı! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 Aralık ve 14 Aralık'ta yapacağı toplantılar öncesinde açıklamalarda bulundu.

Atalay, TRT Haber'de asgari ücret konusunda değerlendirmeler yaptı.

Ergün Atalay, sunucunun sorduğu, "4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli rakamı 7 bin 785 TL olarak açıkladınız. Bu rakamın altında bir rakam masada kabul edilebilir mi" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bizim adımıza kabul edilmesi mümkün değil. Altını kabul etme şansımız sıfır. Sonra bize demezler mi, siz böyle bir rakam açıklıyorsunuz, sonra bunun altına imza atıyorsunuz diye. Bu işin içinde olmayız. Kırmızı çizgi o rakam. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma bakanının niyetinden şüphem yok. İşçi, dar gelirli, esnaf, kasaba gidiyor, markete gidiyor... Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Ülkeyi yönetenler ve işveren sendikasının bunları göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmeleri gerekiyor. Ondan sonra duracağımız yeri biliyoruz. Önce bir rakamları görelim. Ondan sonra konuşalım. Bu rakam kırmızı çizgi, Türkçesi bu. Bu rakamın altında masada olmayız."

"ASGARİ ÜCRET KADAR ÖNEMLİ SORUNLAR"

Atalay, işçilerin diğer sorunlarına değinerek, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde. EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" dedi.

Gelir vergisi sisteminde düzenlenme yapılması gerektiğini de ifade eden Atalay, "Biz geçmişte aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye, şimdi haziran ayının başında giriyoruz. Bu, adil bir sistem değil. Sürdürülebilir bir şey değil" açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ AÇLIK SINIRINI 7 BİN 786 LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Kasım 2022 sonuçları bu hafta açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 7 bin 786 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 25 bin 365 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 10 bin 171 bin lira olarak belirlendi.

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